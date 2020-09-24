Кировчанок, снимавших видео у Вечного огня, нашли

Юные кировчанки, снимавшие видео у Вечного огня, оказались школьницами 13-14 лет. Фото: vk.com/kirovmp

Трех юных тиктокерш, снимавших ролики у Вечного огня, нашли. Ими оказались три школьницы возраста 13 и 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Как сообщили сами девочки, они не собирались совершать каких-то антиобщественных действий, равно как и оскорблять память павших в Великой Отечественной войне кировчан. У Вечного огня они позировали и фотографировались для себя - «в личных целях». Стоит отметить, что ранее школьницы не состояли на учете в полиции.

С родителями девочек и ими самими провели профилактические беседы. Кроме того, информацию довели до руководителей образовательных учреждений города, чтобы те усилили работу с учащимися по патриотическому воспитанию.

Напомним, пару дней назад, 22 сентября, в кировских пабликах появилось видео с тремя девушками, которые исполняли на камеру странный ритуал у Вечного огня. Автор поста утверждал, что подростки снимали видео для популярной соцсети TikTok. Жители города потребовали найти и наказать девочек, осквернивших память кировчан, павших в годы войны.