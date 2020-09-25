На улицы Кирова вернулись дружинники

В четверг, пятницу и субботу на дежурство выходят по 16 дружинников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном центре вновь приступили к совместному с полицейскими патрулированию народные дружинники. После ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией, принято решение допустить общественников к охране общественного порядка. В народной дружине г. Кирова состоит 580 человек, в том числе 340 студентов. В четверг, пятницу и субботу на дежурство выходят по 16 человек. Они следят за порядком у железнодорожного вокзала, у цирка, на площади маршала Конева, у Вечного огня, а также в Нововятском районе г. Кирова.