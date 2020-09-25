Пресечено загрязнение реки Хлыновки

Причиной загрязнения ливневых стоков хозяйственно-бытовыми стоками является неплотность в канализационной трубе Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области осмотрели водоохранную зону реки Хлыновки в Кирове. Как выяснилось, в Хлыновку сбрасывались сточные воды из трубы, расположенной в районе ул. Спасской, 2.

Они попадали в ручей, который примерно через 10-15 м впадает в реку Хлыновку, - приток Вятки.

Были отобраны пробы сточной воды из трубы, а также поверхностной воды в ручье без названия и в реке Хлыновке. Лабораторные исследования показали загрязнение водных объектов. В сточной воде обнаружены превышения предельно-допустимых концентраций по биологическому и химическому потреблению кислорода (БПК и ХПК) в 3,2 и в 2,4 раза; азоту аммонийному в 7,5 раза; нитрит-аниону в 2,5 раза. Анализ проб поверхностной воды в реке Хлыновка показал превышения ПДК по биологическому потреблению кислорода в 1,3 раза; по иону аммония в 6,1 раза.

Установлено, что оголовок трубы, из которого осуществлялся сброс, принадлежит сети ливневой канализации Кирова. Причиной загрязнения ливневых стоков хозяйственно-бытовыми стоками является неплотность в канализационной трубе, проходящей через ливневый колодец, расположенный выше оголовка трубы.Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Неисправность канализационной трубы устранена, сброс ливневых стоков прекращен.