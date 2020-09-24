На Октябрьском проспекте легковушка сбила четырехлетнюю девочку

Водитель наехал на четырехлетнего ребенка, а после столкнулся с другим автомобилем. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове сбили четырехлетнего ребенка. Подробности об инциденте сообщила областная ГИБДД.

Авария произошла 23 сентября в 07.15. Четырехлетняя девочка шла мимо дома №107 по Октябрьскому проспекту, когда ее сбил SsangYong Actyon под управлением 58-летнего мужчины. Водитель, видимо, попытался уйти от столкновения, чтобы совсем не задавить малышку, и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого сидел 26-летний молодой человек. В результате оба автомобилиста не пострадали. Сама же девочка, к счастью, отделалась лишь ушибами - госпитализация ей не потребовалась.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.