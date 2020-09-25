«Алые паруса» из повести гГрина стали подлинным символом надежды и любви Фото: Александр ГЛУЗ

К 140-летию Александра Грина намечен целый ряд мероприятий. Так, в Кирове началась конференция «А.С. Грин: взгляд из XXI века». Организаторами конференции выступили министерство культуры Кировской области и Кировский областной краеведческий музей.

Очными и онлайн-участниками конференции стали сотрудники музеев, библиотек, архивов, ученые, краеведы, представители образовательных учреждений Кирова и области, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Чебоксар. С приветственным словом на открытии выступила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

- За свою непростую жизнь Александр Грин побывал во многих уголках нашей страны, но всегда хранил память о своей малой родине - Вятском крае, - сказала Татьяна Мазур. - Пройдя богатый и сложный жизненный путь, он стал одним из самых известных отечественных писателей-романтиков, а его «Алые паруса» - подлинным символом надежды и любви.

Министр также отметила, что сегодня имя Александра Грина широко представлено в культурной жизни нашего региона - свое 40-летие отмечает и музей писателя:

- Немаловажно, что в план мероприятий к 650-летию города Кирова включены реставрационные работы в здании музея. Это позволит нам обновить экспозицию и поднять работу музея на новый уровень. Уверена, что сегодняшняя конференция также станет важнейшим шагом в этом направлении.

Татьяна Мазур торжественно вручила библиотеке имени Грина комплект книг лауреата 2020 года Всероссийской литературной премии губернатора Кировской области имени Александра Грина Ирины Дегтяревой.

По замыслу организаторов, основная идея двухдневной конференции - представить литературное наследие писателя глазами наших современников, исследовать характер связей творчества Грина с традициями русской, мировой литературы и культуры в целом.

Директор областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Маркелов в своем выступлении выразил благодарность партнерам конференции: Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена, областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина, Вятскому государственному университету.

В ходе открытия состоялась церемония награждения лауреатов областной премии имени Александра Грина. Она присуждается раз в 5 лет, а ее учредителями являются областная писательская организация и краеведческий музей. В 2020 году ее лауреатами стали Василий Мамонов, Евгений Павлов, Владимир Семибратов и Маргарита Махнева.