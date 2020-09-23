Кировские гиревики завоевали медали на чемпионате и первенстве России по гиревому спорту

20 сентября в Санкт-Петербурге прошел чемпионат и первенство России по гиревому спорту. Фото: vk.com/youthsport43

Воспитанники Евгения Игнатьевича Малкова, тренера спортивной сборной команды Кировской области и СШ «Юность» показали достойные результаты на чемпионате и первенстве России по гиревому спорту в Санкт-Петербурге.

В весовой категории свыше 85 кг возрастной группы юниоры (19-22 года) первое место занял Демышев Артем. В этой же возрастной группе и категории Дунаев Дмитрий завоевал второе место. Клепиков Артем выиграл сразу две медали - золото первенства России среди юниоров в весовой категории до 85 кг и бронза чемпионата России.

Поздравляем спортсменов и тренера с успехом! Желаем достижения новых высот в будущем.