Кировчан просят помочь в поисках 17-летней девушки-подростка

Девушка не появлялась дома уже две недели. Фото: vk.com/ornkirov

В Нолинском районе две недели разыскивают 17-летнего подростка. Анастасия Богданова пропала 7 сентября 2020 года. В последний раз она вышла из дома в деревне Чащино около семи часов утра. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Анастасии на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, у нее черные волосы и голубые глаза. На момент ухода из дома девушка была одета в черную куртку-бомбер с белыми полосами на рукавах, черные брюки и кроссовки такого же цвета. С собой у Анастасии была серо-голубая сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номерам 89091351085 (инфорг поиска Екатерина) либо 02, 102.