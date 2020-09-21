Кировчане останутся без электричества еще на один день

Некоторые кировчане останутся без света с утра и до вечера. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В кировских домах вновь погаснет свет. По городу во вторник, 22 сентября, точечно пройдут отключения электричества. Информацию об этом передает АО «Горэлектросеть».

Отключение являются плановыми, так что просим горожан не пугаться отсутствию света в доме. Самые везучие лишатся его всего на пару часов, однако некоторые кировчане останутся без него на целый рабочий день - в зависимости от района проживания. Советуем заранее зарядить всю необходимую технику.

График отключения на 22 сентября 2020 года можно посмотреть на картинках ниже.

График отключения электричества в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Фото: geskirov.ru