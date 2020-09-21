В Кировской области оштрафуют нарушителей за продажу алкоголя в День знаний

В День знаний несколько торговых точек в регионе незаконно продавали алкоголь. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября, несмотря на запрет, несколько торговых точек в регионе продавали спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Кировской области.

В День знаний в регионе полностью запретили розничную продажу алкогольных напитков за исключением кафе, ресторанов, баров и буфетов. Требования прописаны в областном законе.

Сотрудники министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области выявили факты продажи спиртного 18 юрлицами, которые имели лицензию на торговлю алкоголем.

Нарушителей ждет штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.

Чтобы избежать совершения подобных правонарушений, министерство призывает соблюдать нормы федерального и регионального законодательства. В Кировской области розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 (по воскресеньям с 22:00) до 10:00 по местному времени.