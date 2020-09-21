Кировским бюджетникам увеличат зарплату на 3%

Региональные власти рекомендовали муниципальным органам проиндексировать зарплату работников.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Работникам областных государственных учреждений проиндексируют заработную плату на 3%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
Ждать надбавки осталось недолго. Согласно документу, повышение зарплаты произойдет с 1 октября 2020 года. Напомним, что в начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился произвести индексацию заработной платы на 3% работникам бюджетных учреждений.
Кроме того, региональные власти рекомендовали муниципальным органам проиндексировать зарплату работников. Однако исключение должны составить сотрудники:
- муниципальных дошкольных организаций;
- общеобразовательных организаций;
- организаций дополнительного образования детей;
- муниципальных учреждений культуры;
- муниципальных архивных учреждений.
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