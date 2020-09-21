Кировчане увидят полет Международной космической станции

В этом сезоне кировчане будут видеть пролеты МКС в течение двух недель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон видимых пролетов МКС стартовал 20 сентября. Об этом сообщается в группе «Любительская астрономия в Кирове».

На небе Международная космическая станция выглядит как звезда, которая стремительно движется с запада на восток. Она представляет собой один из самых ярких объектов на небосклоне, созданных человеком. По яркости МКС сравнима с планетой Юпитер.

В этом сезоне кировчане увидят пролеты МКС в течение двух недель. Их можно будет заметить в темное время суток. Следующий период наблюдения начнется в конце октября.

Видимые пролеты в Кировской области до 4 октября можно посмотреть здесь.