За три дня кировские гаишники поймали почти полсотни пьяных водителей

В целом за три дня на кировских дорогах выявили и пресекли 2327 нарушения ПДД. Фото: vk.com/gibdd43

За три минувших дня - с пятницы 18 сентября по воскресенье 20 - на кировских дорогах отловили почти полсотни пьяных водителей. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

За три дня гаишники задержали 46 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Помимо того, сотрудникам ГИБДД попались еще 38 бесправников. Всего на дорогах региона произошло 2327 нарушений ПДД.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает: за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования следует наказание. По закону это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителю грозит уже вполне реальный срок.

Кировчан просят не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях на дороге по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.