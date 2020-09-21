Ко Дню работника леса в кировском дендропарке провели субботник

Специалисты «Лесоохраны» провели в дендропарке субботник. Фото: kirovreg.ru

В третье воскресенье сентября отмечается День работника леса. По этому поводу 19 сентября в Дендрологическом парке лесоводов Кировской области прошел субботник. Участники акции очистили территорию от порядка 200 погибших и поврежденных деревьев.

Сейчас на территории дендропарка выращивают 179 видов растений. Основу коллекции составляют североамериканские, европейские и дальневосточные деревья. Встречаются и очень редкие виды: бархат амурский, вишня пенсильванская, ива плакучая из Алтая, каповая береза из Башкирии. Кроме того, в дендропарке обитают 430 видов животных, создан искусственный пруд, который подпитывается за счет подземных ключей.

Дендропарк пользуется популярностью у кировчан. Поэтому в министерстве лесного хозяйства Кировской области напомнили, что нависшие над тропой деревья приводят к травмам.

Дендрологический парк лесоводов Кировской области был заложен в 1962 году, инициатором его создания и непосредственным основателем был заслуженный лесовод РСФСР Михаил Вылегжанин. На берегу пруда в парке ему установили памятник. В 2009 году дендрологическому парку присвоили статус «Памятник природы регионального значения».