Омутнинское бизнес-сообщество может спасти единственный детский лагерь в районе

Предприниматели планируют сохранить лагерь для дальнейшей организации летнего отдыха детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Омутнинского района Александр Малков рассказал, что местные бизнесмены заинтересованы в аренде лагеря «Колокольчик». Они планируют сохранить его для дальнейшей организации летнего отдыха детей.

В настоящее время администрация ищет любые пути для сохранения лагеря. Однако портал «Омутнинские вести+» сообщает, что району отказали в передаче «Колокольчика» в областную собственность. Кроме того, местный «металлургический завод также не возьмет лагерь обратно под свое крыло».

Напомним, что в начале сентября администрация заявила о закрытии муниципального детского лагеря «Колокольчик». Среди причин называлась «финансовое состояние из-за пандемии коронавируса».

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