Подростка из Кирова осудили за поножовщину

Суд счел несовершеннолетнего кировчанина виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоялся суд над молодым человеком, которого подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СК РФ по Кировской области.

Установлено, что 20 ноября 2019 года в компании молодых людей произошел конфликт. Будучи подшофе, ребята повздорили и решили выйти из квартиры в подъезд, чтобы разобраться. В один момент 17-летний обвиняемый выхватил из кармана нож и ударил своего 18-летнего приятеля. После чего убежал с места преступления. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую помощь, и юношу срочно доставили в больницу.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Сообщается, что в ходе следствия молодой человек признал свою вину. Кроме того, была собрана достаточная доказательная база.

В итоге суд счел несовершеннолетнего кировчанина виновным и назначил ему наказание: полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен заплатить потерпевшему 100 тысяч рублей за причиненный вред.