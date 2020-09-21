В Кировской области начался третий этап операции «Мак-2020»

Полицейские борются с незаконными посевами и дикорастущими очагами произрастания наркосодержащих растений. Фото: pixabay.com

В рамках этой операции полицейские борются с незаконными посевами и дикорастущими очагами произрастания наркосодержащих растений.

Полиция призывает всех включаться в борьбу с наркоманией. Если Вам известны факты незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (мака, конопли), сообщите информацию по телефонам: 02 (с мобильных телефонов: 102), (8332) 588-368, телефону доверия: (8332) 589-777(телефоны круглосуточные). Все сообщения будут оперативно проверяться, а виновные привлекаться к ответсвенности.