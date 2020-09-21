Кировчанка борется за победу в телешоу «Голос 60+»

Жительница Малмыжского района завоевала признание Елены Ваенги и продолжит участие в конкурсе под ее крылом. Фото: скриншот с видео 1tv.ru

Жительница Малмыжского района приняла участие в телешоу «Голос 60+». По сообщению пресс-службы областного правительства, Любовь Острецова прошла «слепое» прослушивание и вышла на следующий этап конкурса.

Бороться за победу женщина будет в команде известной певицы Елены Ваенги. Наставница кировчанки восхитилась своей новой подопечной, отметив, что на таких людях, как Любовь Васильевна, и держится народная культура. И недаром - весь зал замер, когда наша землячка исполняла свою песню «Гляжу в озера синие». Министр культуры Кировской области с гордостью отметила этот факт и поздравила Любовь Острецову с дебютом, пожелав ей победы.

Любовь Васильевна - заслуженный работник Культуры РФ. Любовь к песне у нее наследственная, привитая родственниками - вся семья кировчанки поющая. По ее словам, силы и вдохновение она черпает из вятской природы.

Посмотреть на выступление нашей землячки можно на видео ниже.