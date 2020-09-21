В Кировской области девочка сломала ногу на качели

Качель, установленная еще в советское время, была без деревянных сидений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двенадцатилетняя девочка сломала ногу на тяжелой металлической качели во дворе одного из домов. Об этом сообщил портал «Омутнинские Вести+».

Качель, установленная еще в советское время, была без деревянных сидений. Когда девочка качалась, ее кто-то окликнул. Она потеряла равновесие и оступилась, а тяжелая качель ударила по ногам. Одна нога оказалась сломанной, вторая получила сильные ушибы.

Несколько лет назад после похожего случая дошкольные учреждения в Восточном избавились от опасных металлических качелей. Но во дворах поселка до сих пор можно встретить подобные конструкции.

Ранее детские площадки в Восточном содержал химзавод. Сейчас за имущество во дворе дома отвечает товарищество собственников жилья или управляющая организация.

По словам директора ООО «ВостокДомСервис» Елены Полушкиной, если детская площадка находится на территории многоквартирного дома, то все постройки считаются общим имуществом, которое управляющая организация должна содержать за счет собственников.