Коронавирус в Кирове: более 1500 пациентов лечатся в инфекционных стационарах

К аппарату ИВЛ сейчас подключены 13 госпитализированных. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 67 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровевших не в пример меньше - всего 10 человек выписали накануне из инфекционных стационаров. Кроме того, по данным федерального оперштаба, за прошедшие 24 часа от коронавируса скончался еще один заболевший.

Таким образом, по состоянию на 21 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 8008 случаев заражения;

- 6621 заболевший выздоровел;

- 122 человек умерли - по информации сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас под круглосуточным наблюдением врачей в инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 1555 пациентов. Из них у 1341 заболевшего диагностировали пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 30 пациентов, их состояние оценивают как тяжелое. Количество пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, снизилось до 13.