Кировчан хотели накормить рыбой с мышьяком

В настоящее время изъятая продукция помещена на ответственное хранение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области изъяли из оборота 6,8 тонны рыбы, которая была доставлена из Мурманска. К счастью, продукция не успела поступить в магазины. Информация о зараженной пикше поступила от специалистов мурманского Россельхознадзора, которые успели взять пробы перед ее отправкой.

-Рыба содержала в себе 11 мг/кг мышьяка, допустимое его содержание 5 мг/кг, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время изъятая продукция помещена на ответственное хранение.

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