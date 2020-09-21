78-летнюю кировчанку, пропавшую без вести пять дней назад, нашли погибшей

Информация о гибели женщины появилась на пятый день поисков. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Пропавшую в Коминтерне 78-летнюю пенсионерку нашли погибшей. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Анна Дмитриевна пропала 16 сентября 2020 года, и с тех пор ее больше никто не видел. Поиски велись четверо суток, привлекались добровольцы и волонтеры, отряд просил помощи у водителей, которые, возможно, подвозили женщину. 21 сентября утром «Лиза Алерт» сообщила: «Найдена, погибла».

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, до сих пор ведутся поиски двух кировчанок, ушедших в лес трое суток назад и не вернувшихся домой. Подробнее об этом можно прочитать здесь.