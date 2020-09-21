Потребительский спрос в Кировской области упал на 6,6%

По динамике потребительского спроса Кировская область заняла 48-е место среди российских регионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За первые семь месяцев текущего года в России стали меньше покупать товаров и заказывать услуг на 6,7%, а каждый житель страны сократил свои расходы примерно на 4 тысячи рублей. К такому выводу приходят эксперты «РИА-Рейтинг», которые проанализировали динамику потребительского спроса в регионах.

По мнению аналитиков, спрос на товары и услуги в Кировской области упал на 6,6%, что меньше чем в целом по стране на 0,1%. Ежемесячные траты населения в апреле-июле составили 18 тысяч 600 рублей. По динамике потребительского спроса наша область заняла 48-е место среди российских регионов.

Эксперты считают, что падение спроса произошло из-за экономических потрясений 2020 года. Среди них: пандемия коронавируса, снижение нефтяных цен и девальвация рубля.

Однако в 8 регионах России покупатели стали тратить больше. Это Чукотка , Ленинградская область, а также Тверская, Рязанская, Челябинская, Амурская, Саратовская и Томская области. Наибольшее падение произошло в 11 субъектах. Там потребительский спрос сократился более чем на 10%. Антирейтинг возглавила Северная Осетия - минус 16,4%.

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