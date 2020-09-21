Закрытие полигона в Осинцах: куда будут вывозить мусор из Кирова?

Куда будут вывозить копящийся в Кирове и области мусор, непонятно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области вновь корректируется территориальная схема обращения с отходами. Приказ о проведении общественного обсуждения по этому вопросу подписала региональный министр охраны окружающей среды Алла Албегова. Информацию об этом сообщил портал «Бизнес Новости в Кирове».

Сейчас имеется три варианта действующей терсхемы. Одну из них утвердили по результатам общественных обсуждений, и к ней никаких претензий нет. По второму проекту у полигона в Осинцах откуда-то появляются три резервных объекта размещения отходов, которых, конечно, не было в оригинальной терсхеме. В третьей версии появился пункт в разделе «возможные сценарии изменения схемы потоков ТКО». Он гласит: «вступление в законную силу решения суда о признании недействующим разрешения на ввод объекта размещения отходов в эксплуатацию либо иного решения, исключающего возможность эксплуатации объекта размещения отходов».

Сейчас одна из этих схем размещена на официальном сайте министерства экологии, вторая - на портале регоператора. Первая версия, по которой и проходили общественные обсуждения, исчезла.

А просто взять и добавить изменения в терсхему нельзя: необходимы обязательные общественные слушания по постановлению федерального правительства.

Сейчас, если принять во внимание закрытый полигон в Осинцах, расклад следующий. Вывозить мусор из Кирова (135 тысяч тонн в год) предлагается на свалки:

- у деревни Кокорины (Оричевский район), у деревни Удалые (Зуевский) и у деревни Лубягино (Кирово-Чепецкий) - общая мощность около 68,4 тысячи тонн;

- у деревни Скоковы (Слободской район, установленная мощность - 16 тысяч тонн в год) и у деревни Антипичи (Орловский - 31,2 тысячи).

То есть обработать весь мусор из областного центра они не в состоянии. А ведь есть ещё и их собственный. Кроме того, из-за этого увеличивается еще и транспортное плечо для перевозчиков. По словам самой Аллы Албеговой, от этого возрастает и расход на вывоз мусора. Каждые 10 км - это еще 100 миллионов рублей. А значит, вырастет и тариф на вывоз ТКО. Снова.

- Относительно текущих расходов на вывоз в тарифе регионального оператора - это 7%, увеличиваем расстояние на 60 километров - 42,5%, на 100 километров - 71%, - заявляет сама Алла Албегова.

Судя по тексту вынесенной на общественные обсуждения терсхемы, изначально мусор предполагалось распределять по двум объектам: мусоросортировочной станции в Шабалинском районе и Комплексному объект в Кирово-Чепецком. Но первый объект введут в эксплуатацию лишь в 2024 году, а для второго ещё только ищут земельный участок. И непонятно, куда должны деваться отходы на данный момент.

Сейчас кировчане могут ознакомиться с проектом скорректированной схемы на официальном интернет-портале областного министерства экологии (раздел «Открытое министерство» - «Проекты нормативных правовых актов»). Замечания и предложения принимаются по почте depgreen43@mail.ru до 1 октября 2020 года.