В пожаре в селе Архангельское погибла 67-летняя женщина

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Щорса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 18 сентября, около 23.00 в селе Архангельское Немского района произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Щорса. В помещении находилась хозяйка со своим 31-летним сыном. К сожалению, 67-летняя женщина не смогла спастись из огненного плена. Ее сына удалось спасти. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

- По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения мужчины с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в региональном Следкоме.

Еще один несчастный случай произошел в Кирове. В пожаре на улице Розы Люксембург погибла 84-летняя пенсионерка. Сообщается, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

На данный момент следователи проводят проверки. Они помогут установить причины случившегося. По их результатам будут приняты процессуальные решения.