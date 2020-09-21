После аварии в Кирово-Чепецке Роспотребнадзор проверил воду в Вятке

Подаваемая жителям области вода соответствует всем требованиям. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

После крупной коммунальной аварии на очистных сооружениях, которая произошла в Кирово-Чепецке 17 сентября, Управление Роспотребнадзора по Кировской области провело отбор проб воды из реки Вятки. Об этом сообщили в ведомстве.

Также Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» по предложению Управления усилило лабораторный контроль за качеством воды в Вятке и на этапах водоподготовки. Сейчас подаваемая жителям области вода соответствует всем требованиям.

Напомним, коммунальная авария произошла в Кирово-Чепецке из-за отключения электричества. Все районы города остались без горячей и холодной воды. Аварию устранили в течение суток, а необходимое оборудование заменили.