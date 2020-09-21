В Кировской области сельхозпроизводитель не платил зарплату своим сотрудникам

Прокурор вынес руководителю представление об устранении нарушений. Фото: epp.genproc.gov.ru
В прокуратуру Белохолуницкого района поступили многочисленные жалобы на местного сельхозпроизводителя. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что 30 сотрудников СПК «Луч» не получили заработную плату за июнь 2020 года. Общая сумма долгов составила 320 тысяч рублей.
Прокурор вынес руководителю представление об устранении нарушений.
- В отношении председателя СПК также возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сообщается, что сейчас задолженность перед 30 работниками СПК «Луч» погашена.
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