Ветра, дожди и солнышко: прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю

Большую часть недели кировчане проходят под зонтиком Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Кирове понемногу начинает налаживаться. О начале недели этого, конечно, не скажешь, но дальше - лучше! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущие пять рабочих дней.

Понедельник, 21 сентября, станет пасмурным и мрачным. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +6 до +7 градусов. С полудня начнется дождь и не прекратится до самой ночи. Местами возможны порывы ветра до 11 м/с.

Вторник, 22 сентября, будет отличаться резким скачком температуры. Воздух прогреется с +7 до +12 градусов. Синоптики прогнозируют дождь с 9 утра и до самой ночи. Осторожно: ожидаются порывы ветра до 20 м/с!

Среда, 23 сентября, пройдет без дождей. Воздух прогреется до +9... +12 градусов. С 6 до 18 часов кировчане даже погреются на солнышке: небо обещают ясное. Все еще сильный ветер - до 16 м/с.

Четверг, 24 сентября, будет спокойным и солнечным днем. Ветер наконец стихнет, не ожидается и дождя. День станет солнечным. Температура воздуха составит от +7 до +13 градусов.

Последний день рабочей недели, 25 сентября, также станет мягким и спокойным. Небо обещает быть ясным, воздух прогреется до +15 градусов. Сильного ветра и осадков не ожидается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.