Кировчан приглашают принять участие в экодиктанте

Экодиктант пройдет 15-16 ноября в оффлайн- и в онлайн-форматах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экодиктант по всей России намечен на 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки отходов. Эта инициатива призвана привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды, популяризации экологических знаний и развитию экологической культуры населения. Экодиктант пройдет в четырех различных по сложности вариантах: для детей и молодежи в возрасте от 12 до 17 лет; для рабочей молодежи и студентов в возрасте от 18 до 35 лет; для взрослого населения; для специалистов, государственных и муниципальных служащих.

Сейчас идет конкурс на лучший рекламный лозунг экодиктанта. Предложения принимаются до 9 октября. Организаторы конкурса будут оценивать соответствие слогана заявленной теме и экологической направленности конкурса; его эмоциональность; содержательность, информативность и запоминаемость; оригинальность и творческий подход; краткость и простоту.

Следующие два конкурса проходят по 7 темам: озеро Байкал; особо охраняемые природные территории; противопожарная лесная тематика; обращение с отходами; охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха; охрана редких и исчезающих животных и растений; цели в области устойчивого развития.

Конкурс на лучший вопрос (до 16 октября). который вошел бы в задания для участников экодиктанта. Вопрос на одну из этих тем, а также свои варианты ответа, один из которых должен быть правильным, надо придумать и прислать по электронной почте.

Конкурс видеоуроков пройдет до 5 октября. Видеоролики (15-20 мин.) направляются в формате mp4, разрешение высокое (1920х1080), ориентация кадра – горизонтальная. Они будут размещены в образовательном разделе платформы экодиктант.рус.

Экодиктант пройдет 15-16 ноября в оффлайн- и в онлайн-форматах.