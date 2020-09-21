В Кирове проведут более 30 фестивалей и конкурсов

Для наставников юных дарований пройдут семинары и обучающие мастер-классы. Фото: admkirov.ru

В Кирове в 14 учреждениях дополнительного образования работают 15 методических секций по различным видам искусств: фортепиано, оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты, хоровые дисциплины, эстрадный вокал и другие. В начавшемся учебном году пройдут три олимпиады по музыкально-теоретическим предметам и истории искусств. Для начинающих певцов, музыкантов, танцоров, художников проведут 34 фестиваля и конкурса различного уровня - от открытых школьных до межрегиональных и международных.

В рамках проекта «Симфония на колесах» организуют концерты участников проекта с Вятским камерным оркестром. Для юных музыкантов проведут региональную творческую школу «Провинция - столица», для начинающих художников - межрегиональный пленэр «Наследники Васнецовых», для исполнителей на флейте - межрегиональную творческую школу. Для наставников юных дарований пройдут семинары и обучающие мастер-классы.

В план работы методических объединений вошли и мероприятия театра балета и Детской школы классического танца. Любителей хореографии порадуют в новом сезоне сразу несколькими спектаклями. В октябре состоится премьера балета «Вивальди-фантазия» в постановке заслуженного артиста России Леонида Сычева, приуроченная к 60-летию театра балета и Вятского симфонического оркестра имени В. А. Раевского. Как обычно, в канун Нового года кировчане увидят нестареющую сказку на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик». В апреле для горожан пройдут вечера балета.