В Библиотеке имени Герцена пройдет книжный фестиваль

На фестивале в Герценке. Фото: kirovreg.ru

Этот праздник в Герценке пройдет в девятый раз. В этом году - в гибридном формате, поскольку часть мероприятий будет доступна в режиме онлайн.

Следуя девизу фестиваля – «Книга объединяет людей!», в программе запланированы встречи с поэтами, писателями, издателями, художниками, музыкантами и актерами. У гостей внутреннего дворика библиотеки будет возможность купить книги по различным отраслям знаний, а также поучаствовать в мастер-классах.

- Впервые фестиваль состоялся в 2012 году и стал местом встречи для всех, кто любит книгу и предан ей. Как оказалось, таких людей в регионе очень много. Книжный фестиваль за это время стал традиционным и всегда ожидаемым, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Онлайн-трансляция будет доступна 19 сентября на сайте библиотеки имени А.И. Герцена.