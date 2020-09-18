В Кирове пройдут очередные «сплошные проверки»

В субботу, 19 сентября, кировские гаишники традиционно будут ловить пьяных автомобилистов. Фото: vk.com/gibdd43

Кировская ГИБДД оповестила об очередных традиционных «сплошных проверках». По сообщению ведомства, на грядущих выходных ловить пьяных водителей будут в Ленинском районе.

19 сентября гаишники расположатся на заранее выбранных участках дорог в городе. Как всегда, патрулировать будут еще и въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. Традиционно помогать сотрудникам ГИБДД будут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Госавтоинспекция напоминает: вождение в нетрезвом виде влечет за собой наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторный подобный проступок следует уже уголовная ответственность.

Кроме того, ведомство предупреждает: во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы - для предотвращения конфликтов и попыток дачи взятки.