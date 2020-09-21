В Кирове задержали вора, обокравшего семь квартир

Под предлогом проверки системы отопления вор проникал в квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове задержали 38-летнего уроженца Нижегородской области, который подозревается в совершении серии краж. Задержанный был в розыске за аналогичные преступления в соседних регионах.

За месяц он ограбил в Кирове 7 квартир, действуя по одной и той же схеме: под предлогом проверки системы отопления проникал в квартиру, затем под каким-нибудь предлогом (принести инструмент или дать попить воды) отсылал хозяина из комнаты и в это время похищал деньги или ювелирные украшения.

Часть похищенного полицейские изъяли. Свою вину в совершении преступлениях злоумышленник признал. Следствие продолжается, преступник заключен под стражу.