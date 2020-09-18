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Происшествия

Житель Оричевского района убил пенсионера и сжег его дом, чтобы замести следы

Спустя год расследования суд вынес ему приговор
Карина Нагисова
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Приговором для убийцы стали 17 лет колонии строгого режима.

Приговором для убийцы стали 17 лет колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили жителя Оричевского района. Как сообщают прокуратура и Следком по региону, мужчина убил человека и сжег его дом, чтобы скрыть преступление.

Случилось это в ночь на 14 августа 2019 года в деревне Борки Оричевского района. 35-летний мужчина, будучи пьяным, пришел в гости к 84-летнему пенсионеру под неким благовидным предлогом. В доме его поведение резко изменилось: осужденный потребовал, чтобы знакомый отдал ему деньги и ценные вещи. А для придания веса требованиям схватил нож. Однако пенсионер ответил отказом. И тогда мужчина пустил оружие в ход.

Пенсионер скончался на месте от полученных ран. Нападавший же, обыскав дом, нашел только 600 рублей, которые и забрал себе. Чтобы замести за собой следы, он перерезал шланг от газового баллона и поджег хозпостройки дома. В пожаре сгорело само жилище, домашние животные и все имущество.

Мужчину нашли и завели уголовное дело сразу по трем статьям: разбой, убийство и поджог. На основании всех доказательств следствия суд вынес приговор: 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, убийце дали и дополнительное наказание: ограничение свободы на два года с лишением права управлять транспортом еще на один год и 11 с лишним месяцев. Также мужчину обязали выплатить моральную компенсацию родственнице убитого - 500 тысяч рублей.

Криминал