На аттракционах в кировском парке Победы могли пострадать дети

Прокуратура нашла у нескольких объектов технические нарушения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Безопасность аттракционов в парке Победы проверила прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у нескольких объектов и их механизмов не было ограждений. Например, нарушения выявили в работе надувного батута «Шрек» и батутного комплекса «Остров сокровищ». У последнего вентилятор и электрическая проводка были недостаточно ограждены от посторонних.

Множество технических нарушений нашли и в работе аттракциона «Сказочный поезд». Они могли привести к травмам и угрозе жизни и здоровью детей.

Прокурор Октябрьского района города Кирова внес собственникам и владельцам объектов представление об устранении нарушений закона. Результаты исполнения находятся на контроле органов прокуратуры.