Проектную документацию комплекса «Марадыковский» проверит госэкспертиза

В «РосРАО» рассказали, что основными принципами планируемого производства являются экологичность, стабильность и безопасность для окружающей среды. Фото: архив «КП»

Стартовала государственная экологическая экспертиза проектной документации комплекса «Марадыковский». Она организована приказом Росприроднадзора от 4 сентября 2020 года. Первое заседание экспертной комиссии прошло с участием наблюдателей из регионального министерства охраны окружающей среды и представителями региональной общественной палаты.

Во время встречи представитель «РосРАО» рассказал, что основными принципами планируемого производства являются экологичность, стабильность и безопасность для окружающей среды. Эксперты в ходе обсуждения могли задать интересующие их вопросы. Дискуссия возникла по судьбе «хвостов», которые остаются после обезвреживания и утилизации отходов. Отметим, что в начале июля член экспертной комиссии Алексей Лещенко рассказал, что данный вопрос в документации не раскрыт.

- Возникшие вопросы будут направляться заказчику официальным письмом, - сообщили в пресс-службе области. - Срок проведения государственной экологической экспертизы - два месяца.

Отметим, что параллельно с госэкспертизой проходят общественные экологические экспертизы. Свои материалы общественники также должны будут направить в Росприроднадзор в течение двух месяцев

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