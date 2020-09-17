Трое кировчан отдали злоумышленникам более полумиллиона рублей

Кировчане сами сообщили мошенникам данные своих банковских карт Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники уговорили 29-летнего кировчанина оформить кредит. А кредитные 202 тысячи рублей затем перевели на 6 номеров сотовых телефонов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Кировской области.

В полицию с таким же заявлением обратились еще две кировчанки. Одна из них сообщила «сотруднику банка» реквизиты своей карты и согласилась взять кредит. После этого мошенник совершил кражу в размере 240 тысяч рублей и оплатил ими покупки на интернет-сайте. Другая потерпевшая по указанию преступника оформила на себя кредит и перевела на номер телефона более 113 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупреждают: не верьте незнакомцам, которые звонят с информацией о проблемах с вашим банковским счётом. Если такое случилось, положите трубку и перезвоните по номеру телефона, указанному на вашей карте.