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Трое кировчан отдали злоумышленникам более полумиллиона рублей

Преступники представлялись сотрудниками Центробанка
Наталья Трубина
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Кировчане сами сообщили мошенникам данные своих банковских карт

Кировчане сами сообщили мошенникам данные своих банковских карт

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники уговорили 29-летнего кировчанина оформить кредит. А кредитные 202 тысячи рублей затем перевели на 6 номеров сотовых телефонов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Кировской области.

В полицию с таким же заявлением обратились еще две кировчанки. Одна из них сообщила «сотруднику банка» реквизиты своей карты и согласилась взять кредит. После этого мошенник совершил кражу в размере 240 тысяч рублей и оплатил ими покупки на интернет-сайте. Другая потерпевшая по указанию преступника оформила на себя кредит и перевела на номер телефона более 113 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупреждают: не верьте незнакомцам, которые звонят с информацией о проблемах с вашим банковским счётом. Если такое случилось, положите трубку и перезвоните по номеру телефона, указанному на вашей карте.

Криминал