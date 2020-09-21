Жительницу Кировской области ограбил собутыльник

Жительница Оричей выпивала вместе со своим 22-летним знакомым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

44-летняя жительница Оричей выпивала вместе со своим 22-летним знакомым. За рюмкой она уснула, а когда проснулась, увидела, что гость забрал ее портмоне и уходит. Она попыталась его остановить, но он ударил ее и скрылся со своей добычей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Грабителя задержали по горячим следам. Как выяснилось, на преступление он пошел зазря: в кошельке не было денег - женщина загодя переложила их.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются обстоятельства произошедшего.