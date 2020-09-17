В Кировской области увеличат плату за вывоз мусора

Для многоквартирных домов Кирова плата составит 4,35 руб с кв. метра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Кировской области с 1 октября 2020 года будут платить за вывоз мусора по новому тарифу. Его стоимость увеличится на 8,5% и составит 841 рубль 56 копеек за кубометр отходов.

С учетом изменения тарифа и действующих нормативов накопления с 1 октября 2020 плата за ТКО в месяц составит:

- для многоквартирных домов Кирова - 4,35 руб с кв. метра (было 4,01);

- для многоквартирных домов Кирово-Чепецка - 4,14 руб с кв. метра (было 3,81);

- для индивидуальных домов Кирова - 121,47 руб с человека (было 111,92);

- для индивидуальных домов Кирово-Чепецка - 115, 71 руб с человека (было 106,63);

- для жителей Кировской области - 101,69 руб с человека (было 93,70).

Напомним, что региональная служба по тарифам Кировской области после предписания ФАС приняла решение о снижении цен на вывоз мусора. Тогда антимонопольная служба потребовала убрать из тарифа часть затрат «Куприта» на транспортировку и захоронение ТКО. В свою же очередь региональный оператор оспорил данное решение в суде, который признал незаконным снижение цен на вывоз отходов.

- Устанавливая тариф, Региональная служба исполняет решение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, который признал незаконным решение правления РСТ о снижении в 2020 году единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, принятое с учетом предписания ФАС России, — пояснил руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов.

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