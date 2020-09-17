Чепчанин предстанет перед судом за убийство супруги

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Просницы, которого обвиняют в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, 18 июля в 8.00 между супругами вспыхнула ссора, причиной которой послужила ревность. Будучи подшофе 60-летний обвиняемый схватил нож и вышел на приусадебный участок, где находилась его 45-летняя жена с подругой. Ревнивец несколько раз ударил ножом свою супругу, а также знакомую, которая пыталась его остановить. Супруга мужчины от полученных травм скончалась на месте, а ее подруге удалось убежать. Женщине была оказана медицинская помощь.

Прибывших на место преступления полицейских обвиняемый встретил с вилами в руках. Он угрожал стражам правопорядка расправой, а также пытался натравить собаку на них. После этого он закрылся в своем доме и пытался поджечь его. Несмотря на это полицейским удалось успокоить и задержать подозреваемого.

На данный момент мужчина обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело с утвержденным городским прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.