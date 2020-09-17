Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 116

В Кировской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 17 сентября.

В Кировской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Выздоровели и выписались из больниц 85 человек.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах проходят лечение 1323 зараженных COVID-19, у 1203 жителей области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 31 пациент. 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев продолжает увеличиваться. По данным портала стопкоронавирус.рф, на текущей неделе в инфекционных стационарах скончалось восемь человек. За последние сутки умерло два человека.

Таким образом, на 16 сентября в области с начала наблюдения выявлено:

-7735 случаев заражения короновирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

- 6486 жителей области выздоровели;

- 116 пациентов скончались от новой инфекции.