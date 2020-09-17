В Кирове без отопления остаются 12 школ и 18 детских садов

Тепло в социальных учреждения должно было появится 15 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на серьезное похолодание отопление поступило не во все школы и детские сады города. По данным департамента образования, сейчас тепло подано в 44 учебных заведения и 108 дошкольных образовательных учреждений. Однако батареи остаются холодными в 12 школах и 18 детских садах города. Причина: работы на тепловых сетях, которые проводит «КТК».

- При возобновлении теплоснабжения возможны появление новых дефектов на сетях или временная нестабильная работа отопительных систем, - сообщили в мэрии. - На случай понижения температурного режима в образовательных учреждениях имеются запасы обогревателей.

Отметим, что согласно постановлению отопление в социальных учреждениях должны были подать 15 сентября. А вот для жилого фонда разрабатывается график очередности включения систем теплоснабжения - с учетом необходимости сохранения гидравлических режимов.

На данный момент отопительный сезон начался в 12 районах региона. В целом к нему готовы 97% домов Кировской области.

Ранее «Комсомолка» писала, что в микрорайоне Вересники появится новая котельная, которая будет обеспечивать теплом 63 здания жилого и административного назначения.

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