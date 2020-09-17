Руководителя фирмы из Кирово-Чепецка признали виновным в невыплате зарплаты своим сотрудникам

Суд согласился с мнением государственного обвинителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях мировой судья Кирово-Чепецкого судебного района рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего руководителя ООО «Ламель-Пром». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что директор ООО «Ламель-Пром» не выплачивал своим сотрудникам заработную плату свыше двух месяцев, хотя имел такую возможность. В результате с декабря 2019 по март 2020 года перед 19 работниками фирмы образовалась задолженность в размере 460 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей.

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