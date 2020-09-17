Дело о парке Победы: администрация Кирова планирует вернуть землю через суд

Сейчас готовится ходатайство в следственные органы о наложении ареста на спорный участок. Фото: admkirov.ru
Администрация города Кирова планирует добиться признания сделки по парку Победы недействительной. Данный вопрос подняли на профильной комиссии Гордумы.
На данный момент готовится ходатайство в следственные органы о наложении ареста на спорный участок, в том числе на его отчуждение. Заявление будет подано в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы города Владимира Быкова. В дальнейшем мэрия планирует обратиться в суд с иском о признании сделки купли-продажи ничтожной, чтобы вернуть землю в собственность муниципалитета.
Кроме того, приговор в отношении Леонида Яфаркина вступил в силу. Сейчас он должен выплатить администрации города Кирова 165 млн рублей.
Отметим, что сейчас участок в парке Победы принадлежит ООО «Кировспецмонтаж».
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