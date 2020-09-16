В Кирове под колесами грузовика погиб 19-летний юноша

Сотрудник ГИБДД уточняют все обстоятельства аварии. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Сегодня, 16 сентября, в Кирове на улице Северное Кольцо произошла смертельная авария. Под колесами грузовика погиб 19-летний пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, в 16.40 водитель грузового автомобиля КамАЗ сбил пешехода. На данный момент сотрудники Госавтоинспеции работают на месте происшествия. Кроме того, они уточняют все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что в лобовом столкновении на трассе в Кировской области также погиб один человек. ДТП произошло на автодороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны.