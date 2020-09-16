В Кирове официально открыли бюст основателю ВДВ

Василий Маргелов в марте 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Фото: Виктор Карпов

В Кирове состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова. Памятник установили у Вятской филармонии рядом с монументом бойцам-кировчанам, служившим в Чечне и Афганистане.

- Василий Филиппович - большой полководец. Слова Маргелова «Никто, кроме нас», «Сбили с ног - сражайся на коленях» стали девизом ВДВ, - поделился председатель Кировской областной общественной организации «Союз десантников» Сергей Крутиков. - Как бойцы шли в бой за Суворовым и то, как он дорожил ими, так и Василий Филиппович дорожил нами. Мы всегда по первому зову пойдем защищать нашу Родину и наше Отечество.

СПРАВКА «КП»

Василий Маргелов родился в 14 декабря 1908 года в городе Екатеринославе. Участник освободительного похода советских войск в Западную Белоруссию и Западную Украину в сентябре 1939 года и во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В годы Великой Отечественной войны командовал различными полками. В 1944 году удостоен звания Героя Советского Союза. С 1954 по 1959 командовал воздушно-десантными войсками. В 1967 году ему было присвоено воинское звание генерал армии. Руководил действиями ВДВ при вводе войск в Чехословакию.

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