Кировчане продолжают попадаться на уловки мошенников

Кировчане регулярно становятся жертвами дистанционных мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчане регулярно становятся жертвами дистанционных мошенников. Зачастую они своими руками переводят собственные деньги аферистам – или, по крайней мере, дают им «ключ от квартиры, где деньги лежат»: сообщают жуликам коды подтверждения операций, цифры с оборотной стороны банковской карты и так далее.

Не так давно 44-летняя кировчанка разместила на популярном сайте объявление о продаже шубы. Через некоторое время с ней связался «потенциальный покупатель», который сообщил о своей готовности приобрести верхнюю одежду, не глядя. Якобы для перевода денег он попросил сообщить ему данные карты (в том числе и те цифры, которые разглашать нельзя), что кировчанка и сделала. Жулик списал с ее карты 156 тысяч рублей.

56-летняя жительница одного из поселков Слободского района в Интернете натолкнулась на сервис, который помогает найти работу. На этом популярном сайте многие размещают вакансии и резюме. Там она начала общаться с «руководителем торговой Интернет-площадки». Ее собеседник пообещал ей помочь получить доход от «торговли на бирже». Он попросил сообщить реквизиты банковской карты, после чего на потерпевшую был оформлен кредит. Имея на руках данные карты, преступник похитил 128 тысяч рублей.