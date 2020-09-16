Парламентские «пятиминутки» не вернутся в Законодательное собрание Кировской области

Парламентские «пятиминутки» предполагают выступления представителей фракций в начале пленарных заседаний. Фото: zsko.ru

В понедельник, 14 сентября, на заседании рабочей группы обсудили предполагаемые изменения депутатов в регламент ОЗС.

Заместитель председателя ОЗС Владимир Костин предложил вернуть парламентские «пятиминутки», которые были отменены в 2016 году. Данная инициатива предполагает выступления представителей фракций в начале пленарных заседаний, как это сделано в Государственной думе РФ. Однако инициатива Владимира Александровича не нашла поддержки у большинства членов рабочей группы.

По словам народного избранника, депутатов постепенно лишают прав. Все это делается для того, чтобы свести к минимуму обсуждение вопросов.

Отметим, что комиссия поддержала инициативу Юрия Балыбердина, которая заключается в уточнении ряда процедурных моментов.

Ранее «Комсомолка» писала, что в ОЗС внесено два законопроекта: о согласовании кандидатов на должности в правительство региона с депутатами и запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним.

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