Имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых продадут на торгах

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. Фото: архив "КП"

Судебные приставы выставили на аукцион имущество бывшего губернатор области Никиты Белых. Извещение о проведении публичных торгов опубликовано на сайте ФССП.

Всего планируют продать пять вещей. Среди них три иконы:

- «Святой Николай Чудотворец» на цельной деревянной доске. Начальная цена: 26987 рублей;

- «Святой воин Никита» - 28475 рублей;

- «Иисус Христос» - 23120 рублей.

Кроме того, на аукционе можно будет приобрести неполный чайный сервиз из 3-х предметов за 12 тысяч рублей и скульптуру «Наполеона Бонапарта» на каменном черном постаменте за 26 тысяч рублей.

Отметим, что это уже не первый случай продажи арестованного имущества Никиты Юрьевича. Ранее на торгах продали автомобиль бывшего губернатора, часы и другую собственность.

Напомним, что сейчас Никита Белых этапирован в Киров в качестве свидетеля по делу о махинациях со служебными квартирами «КРИК». Подробнее здесь.

СПРАВКА «КП»

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. В 2014 его избрали на второй срок, а летом 2016 года задержали за получение взяток на общую сумму в €400 тысяч (24,1 миллион рублей). 1 февраля 2018 года он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Свою вину он не признал. По словам Никиты Юрьевича, деньги предназначались для финансирования социальных проектов города Кирова и области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте