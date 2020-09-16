Школьники будут изучать психологию

Эти классы нужны тем, кто после окончания школы хочет получить профессию психолога, логопеда или дефектолога. Фото: Олег УКЛАДОВ

В начавшемся учебном году в школах Кировской области появятся профильные психологические классы. Изучать психологию пожелали 49 старшеклассников из 16 районов области. Эти знания пригодятся тем, кто после окончания школы хочет получить профессию психолога, логопеда или дефектолога.

Занятия будут проходить в дистанционном формате два раза в неделю. Вести уроки будут педагоги Центра дистанционного образования детей, а также преподаватели двух вузов – Кировского государственного медицинского университета и Вятского государственного университета.

Обучение в профильном классе рассчитано на два года. Школьники получат знания о науке психология, основных психологических понятиях, а также некоторые представления о медицинской и педагогической психологии.

В прошедшем учебном году в сетевых профильных классах обучалось 170 учащихся из 57 школ области. Итоги года показали, что это востребованный и успешный формат работы. Профильное обучение помогает обеспечить равный доступ к полноценному образованию, учесть индивидуальные интересы и способности учащихся, расширить их возможности и создать преемственность между общим и профессиональным образованием. Сетевые классы на 2020/2021 учебный год уже укомлектованы.