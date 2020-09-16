Заморозки на почве: в Кировской области объявлено метеопредупреждение

Ожидаются заморозки на почве до -2 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 17 сентября, синоптики ожидают понижение температуры до +7...+9 градусов. Более того, по прогнозу Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе ожидаются заморозки на почве до -2 градусов.

Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за заморозков в регионе могут произойти нарушения электроснабжения и связи. Кроме того, возможно увеличение количества техногенных пожаров, а также ухудшение в работе общественного транспорта и рост количества ДТП.

В ГИБДД призывают автолюбителей быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте